Сим-карты МегаФона доступны в крупных онлайн-магазинах

Жители Югры теперь могут заказать SIM-карту МегаФона в крупнейших интернет-магазинах. Активировать ее клиент может сам за 5-10 минут. Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг или в мобильное приложение оператора, выбрать тариф, сфотографировать нужные страницы паспорта, сделать селфи и ввести адрес регистрации. Приложение с помощью биометрических методов аутентификации распознает лицо нового абонента и подтвердит подлинность документа.

«В Югре насчитывается свыше 200 пунктов, где можно приобрести наши SIM-карты. В продуктовых магазинах, крупных торговых сетях и на автозаправках. Теперь этот список пополнился популярными онлайн-гипермаркетами, где покупатели могут заказать товары из разных категорий и добавить к ним телеком-продукты», - рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

SIM-карты с саморегистрацией появились во время пандемии. Для безопасности абонентов МегаФон предложил подключать услуги связи без посещения салона. Продажи сим-карт у дома реализованы в основных городах округа: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Нягань, Урай, Югорск, Советский.