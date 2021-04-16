После закрытия Турции Аэрофлот нарастит число рейсов в Египет

Закрытие Турции для российских туристов, случившееся днем ранее, приведет к перераспределению рейсов Аэрофлота: крупнейший авиаперевозчик будет больше летать в Каир, передает РБК, цитируя заместителя генерального директора авиакомпании по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова. Так, в Каир — к слову, единственное направление в Египте, куда полеты не запрещены, — будут летать широкофюзеляжные самолеты Airbus A330-300 с тремя сотнями пассажиров на борту. Для сравнения: сейчас на этом направлении курсируют эйрбасы со 170 и 183 креслами.

Сейчас Аэрофлот отправляет в Каир шесть самолетов в неделю — к этим рейсам добавят еще один. Таким образом авиакомпания рассчитывает снизить убытки, связанные с закрытием Турции.

Напомним, что авиасообщение с Турцией было прервано 15 апреля сроком до 1 июня — причиной называют нестабильную ситуацию с распространением коронавируса в этой стране. В Египет российские самолеты не летают с ноября 2015 года — после того, как над Синайским полуостровом был взорван один из них. Только в сентябре 2020 года восстановили авиасообщение с Каиром.