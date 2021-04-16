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​Сами виноваты. Рост экономики в России будет ограничен населением

На рост экономики в России в ближайшие годы повлияет демография

​Сами виноваты. Рост экономики в России будет ограничен населением
Фото: pixabay.com

На темпы роста экономики в России в ближайшие 10-15 лет будет влиять население, вернее, его количество. В этот период число россиян трудоспособного возраста будет снижаться, что приведет к ограничению роста экономики — он не превысит 1,4-1,8 процента в год. Цифры приводятся в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», который представили на XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ и Сбера, о нем пишет polit.ru.

Так, доля возрастных работников — старше сорока лет — в ближайшие годы будет увеличиваться, доля молодых же уменьшится, и такие данные неблагоприятны для производительности труда и, как следствие экономического роста. Сгладить ситуацию может повышение качества человеческого капитала, переобучение существующих возрастных специалистов, говорят эксперты. Однако, по данным одного из авторов доклада — директора «Центра исследований производительности» НИУ ВШЭ Ильи Воскобойникова — на сегодняшний день доля занятых, которые занимаются переобучением, составляет порядка 15 процентов, расходы предприятий на эти цели не превышают 0,3 процента от общих затрат на персонал.


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Сегодня в 09:31, просмотров: 210, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:19
Надо пенсионный возраст еще поднять до 73 лет (средняя продолжительность жизни россиян) и делов то.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:12
За такие доклады, вернее за политику проводимую идеологами либерального монетаризма, проводимую «шайкой четырёх»Грефа-Силуанов- Набиуллиной-Чубайсом их нужно судить судом «революционного трибунала» ( не Гаага). Экономический «Геноцид народа» привёл к падению работоспособного населения. И падению экономики. Нансен ущерб безопасности РФ. Такие обвинения проводимой политике либеральному монетаризму и их исполнителям из «шайки 4-х».
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