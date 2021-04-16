На рост экономики в России в ближайшие годы повлияет демография

На темпы роста экономики в России в ближайшие 10-15 лет будет влиять население, вернее, его количество. В этот период число россиян трудоспособного возраста будет снижаться, что приведет к ограничению роста экономики — он не превысит 1,4-1,8 процента в год. Цифры приводятся в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», который представили на XXII Апрельской конференции НИУ ВШЭ и Сбера, о нем пишет polit.ru.

Так, доля возрастных работников — старше сорока лет — в ближайшие годы будет увеличиваться, доля молодых же уменьшится, и такие данные неблагоприятны для производительности труда и, как следствие экономического роста. Сгладить ситуацию может повышение качества человеческого капитала, переобучение существующих возрастных специалистов, говорят эксперты. Однако, по данным одного из авторов доклада — директора «Центра исследований производительности» НИУ ВШЭ Ильи Воскобойникова — на сегодняшний день доля занятых, которые занимаются переобучением, составляет порядка 15 процентов, расходы предприятий на эти цели не превышают 0,3 процента от общих затрат на персонал.