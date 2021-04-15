78 террористических актов предотвращено в России за последние два года

Терактам поставлен заслон: ФСБ отчиталась о работе по предотвращению преступлений, связанных с терроризмом. Так, по словам главы службы Александра Бортникова, число таких преступлений за два года составило 129, и 78 из них — теракты.

Заявление о предотвращении террористических актов прозвучало на международной конференции в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, передает polit.ru. Вместе с этим Бортников также рассказал о новой угрозе — двойных терактов, во время которых преступники нападают на полицию после первого взрыва. По данным ФСБ, такая попытка уже была предпринята в России.