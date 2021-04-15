Facebook и Instagram тестируют возможность скрытия лайков

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram вскоре смогут скрывать лайки к своим постам: такая возможность тестируется в настоящее время, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранные СМИ.

В отличие от предыдущих испытаний (издание напоминает, что Instagram в 2019 году уже тестировал подобный сервис), сейчас соцсети дают пользователям самим выбрать, скрывать ли реакцию на их посты или нет. По словам представителей Instagram, таким образом соцсеть борется с социальным давлением на пользователей в связи с количеством лайков под их постами.

О сроках испытаний и о том, когда эта функция станет доступна для всех пользователей социальных сетей, не сообщается.