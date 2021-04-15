16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9808   EUR  92,2307  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Больше опросов

​Лайк почти не виден: Facebook и Instagram скроют реакцию на посты

Facebook и Instagram тестируют возможность скрытия лайков

​Лайк почти не виден: Facebook и Instagram скроют реакцию на посты
Фото: pixabay.com

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram вскоре смогут скрывать лайки к своим постам: такая возможность тестируется в настоящее время, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранные СМИ.

В отличие от предыдущих испытаний (издание напоминает, что Instagram в 2019 году уже тестировал подобный сервис), сейчас соцсети дают пользователям самим выбрать, скрывать ли реакцию на их посты или нет. По словам представителей Instagram, таким образом соцсеть борется с социальным давлением на пользователей в связи с количеством лайков под их постами.

О сроках испытаний и о том, когда эта функция станет доступна для всех пользователей социальных сетей, не сообщается.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:38, просмотров: 198, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Данные экспертов РАН будут раскрыты для общественности 933
  2. ​В Тюменской области разработают несколько концепций празднования Дня Победы 691
  3. Как защитить велосипед от угона? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 558
  4. ​В Сургуте сбили малолетнего ребенка 482
  5. ​Расизм на высшем уровне 469
  6. В 14 муниципалитетах Югры выявили новые случаи заболевания COVID-19 460
  7. ​«Прессанули»: отпетые преступники вымогали у сургутянина миллион рублей 440
  8. За смерть машиниста экскаватора в Сургутском районе ответит его начальник 416
  9. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 402
  10. ​Росстат: Россия — бедная душа 387
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 13362
  2. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10469
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8358
  4. Народный человек 7440
  5. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7183
  6. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6604
  7. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6422
  8. Сидоров выполнил просьбу губернатора тихо посидеть в Госдуме, это же предстоит Шувалову 6248
  9. ​Жесткая дисциплина, «чертова дюжина» голосований против и одно выступление в год – чем запомнится Александр Сидоров в Госдуме 6132
  10. В Сургут возвращаются ондатры 6095
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23374
  2. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 14243
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14124
  4. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 13362
  5. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 13222
  6. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12547
  7. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11988
  8. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11898
  9. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10469
  10. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 9511

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика