Доллар и евро укрепились к рублю на фоне новостей о новых санкциях

Укрепление рубля на фоне телефонного разговора президентов США и России было недолгим: на сегодняшний день российская валюта снова начала снижение — причиной тому называют сообщения западных СМИ о том, что Белый дом планирует сегодня объявить о новых санкциях против суверенного долга России.

«Санкции должны быть глубже, чем предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы, они должны быть нацелены на суверенный долг страны», — пишет The New York Times, перевод текста приводит «Бизнес Онлайн».

Доллар и евро отыграли по 60 копеек — американская валюта выросла до 76,47 рубля, европейская — до 91,54 рубля.