Роспотребнадзор РФ вновь ввел сдачу теста на COVID-19 после прибытия в страну

Гражданам России, въезжающим в страну на любом виде транспорта, теперь должны сдать тест на коронавирус в течении трех дней с момента прибытия и оставаться на самоизоляции по месту жительства до получения отрицательного результата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ», – указано на сайте ведомства.

Помимо этого, всем возвращающимся необходимо заполнить анкету прибывающего на территорию страны до прибытия для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.