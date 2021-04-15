12 процентов россиян живут за чертой бедности

17,8 миллиона россиян, то есть 12,1 процента от всего населения, живут за чертой бедности — таковы предварительные итоги 2020 года, накануне опубликованные Росстатом. Люди, о которых говорит ведомство, в 2020 году имели доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рублей в месяц.

При этом в Росстате отмечают, что число бедных пусть незначительно, но уменьшилось — на 300 тысяч человек по сравнению с 2019 годом. Это связывают с социальной политикой государства. «Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения, — отмечается в сообщении Росстата. — В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 триллиона рублей, что на 5,9 процента выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объемам III квартала 2020 года».