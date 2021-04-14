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​Тюменские аграрии расширяют парк техники

Сельхозпредприятия Тюменской области закупили к новому сезону 146 тракторов, комбайнов и другой техники

​Тюменские аграрии расширяют парк техники
Фото: admtyumen.ru

Аграрии Тюменской области готовы к проведению полевых работ. К новому сезону сельхозпредприятия приобрели 146 единиц техники: 37 новых тракторов, десять зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, девять посевных комплексов, 89 единиц прочей техники.

«Всего в 2021 году аграрии области готовят к посевной 3 915 тракторов, 2 934 сеялки, 1 115 культиваторов. По состоянию на 9 апреля готовность тракторного парка составляет 99 процентов, сеялок и культиваторов — 99,8 процента и 100 процентов соответственно. Также запасаются аграрии и необходимыми горюче-смазочными материалами. В настоящее время обеспеченность дизельным топливом составляет 60 процентов, бензином — 70 процентов, моторными маслами — 77 процентов. Все показатели выше уровня предыдущего 2020 года», - рассказали в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.


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14 апреля в 16:02, просмотров: 141, комментариев: 0
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