В Тюмени на День Победы прогремит салют

В Тюменской области разработают несколько концепций празднования Дня Победы. Такое поручение дал губернатор Александр Моор, передает пресс-служба главы региона.

«Эпидемия коронавируса не закончилась. Мы обязаны помнить о мерах безопасности и учитывать риски проведения массовых мероприятий, особенно для пожилых граждан. Если говорить о праздничных мероприятиях в честь Великой Победы, то наши дорогие ветераны не останутся без внимания. По моему поручению оргкомитет рассматривает несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая, куда включены как онлайн, так и оффлайн-события, а также работа выездных творческих бригад», – сказал Александр Моор.

Сейчас уже известно, что в Тюмени 9 мая проведут праздничный фейерверк «Салют Победы». В показе будет задействовано более 400 единиц пиротехнических изделий.