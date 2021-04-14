Курс рубля укрепился после новости о разговоре Владимира Путина и Джо Байдена

Новости о телефонном разговоре президентов США и России укрепили российскую валюту, сообщает «Рамблер/финансы». Так, курс доллара и евро упали на рубль.

Напомним, что в ходе разговора американский лидер Джо Байден обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным о русских хакерах и ситуации на Украине. Кроме того, он предложил встретиться на нейтральной территории и переговорить лично. Ранее, напомним, с походим предложением выступал и Путин — он заявлял о готовности к участию в дебатах с Байденом в прямом эфире.

Пикантность ситуации заключается в недавнем скандале — в ходе одного из интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента убийцей.