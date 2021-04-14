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​Не в Танзанию, так в Дубай. Туроператоры пытаются утешить россиян в связи с закрытием Турции

Куда, кроме Турции, можно поехать в отпуск этим летом?

​Не в Танзанию, так в Дубай. Туроператоры пытаются утешить россиян в связи с закрытием Турции
Фото: pixabay.com

Турция и Танзания для россиян закрылись до начала июня (вполне возможно, что запрет на полеты в эти страны будет продлен) — туроператоры бросились утешать россиян, которые недовольны тем, что планы на отпуск в Анталии оказались под угрозой срыва.

Так, съездить можно будет в Египет, Грецию, в ОАЭ и на Кипр, говорит в интервью РБК глава пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. Также специалист назвала Армению, Казахстан, Узбекистан и страны без прямого регулярного авиасообщения — например, Грузию и Черногорию. Там, по словам Шелеховой, туристам всегда рады.

«Кроме того, туристы могут отправиться и на курорты Краснодарского края или в Крым, где уже будет тепло и очень комфортно», — напомнила она.

Напомним, что самое популярное направление — Турция — закроется с завтрашнего дня из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Эксперты советуют не сдавать путевки, а обменять их на поездки в другие регионы или на другие даты, пишет «Бизнес Онлайн».


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Сегодня в 11:32, просмотров: 219, комментариев: 0
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