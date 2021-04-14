В Кремле не исключили возможность ограничить использование VISA и MasterCard

Использование платежных систем VISA и MasterCard в России могут ограничить: такой вариант развития событий не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что и против России принимаются различные меры.

«Мы можем с уверенностью констатировать, что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цели, незаконные с точки зрения международного права по сдерживанию России. В рамках этого процесса, учитывая недружественные, а порой и враждебные формы поведения по отношении к РФ, нам исключать нельзя ничего», — цитирует Пескова газета «Известия».

Момент вполне подходящий: по словам спикера, сегодня платежная система «Мир» достаточно окрепла и практически готова к глобальному распространению. Песков особо подчеркнул историю создания «Мира» — напомним, что российская платежная система появилась на фоне введения санкций Запада.

Ранее о вероятности отхода от доллара при расчетах с другими государствами заявил глава российского МИДа Сергей Лавров — в интервью иранским СМИ он сказал о необходимости наращивания усилий по снижению рисков, которые вызваны санкциями.