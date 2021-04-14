Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону

Американский лидер Джо Байден позвонил российскому президенту Владимиру Путину и предложил встретиться в третьей стране для обсуждения острых вопросов: об этом накануне сообщил Белый дом.

Обсуждение, впрочем, начали, не отходя от кассы — прямо в телефонном разговоре. По данным пресс-службы Байдена, разговор шел о кибератаках на американские государственные структуры, предполагаемом вмешательстве русских хакеров в выборы президента США и о ситуации на Украине.

Отметим, что это первый разговор двух лидеров после того, как Байден в интервью на вопрос «Считаете ли вы Путина убийцей?» ответил утвердительно. Напомним, что Владимир Путин на инцидент отреагировал словами: «Кто обзывается, тот так и называется», — и пожелал американскому коллеге здоровья.

Кстати, ранее с инициативой встретиться и провести дебаты в прямом эфире выступал именно Путин — в ответ на его предложение пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что президент США поговорит с российским лидером «в определенный момент».