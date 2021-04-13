На 72 году жизни умер певец Леонид Борткевич, экс-солист ВИА «Песняры»

Голос «Песняров» — солист советского ВИА Леонид Борткевич ушел из жизни: об этом сообщили сами «Песняры» на своей официальной странице на Facebook, также информацию подтвердил директор ансамбля Николай Бабичев. По его словам, 71-летний Борткевич умер в одной из больниц Минска.

О причине смерти сообщил другой солист легендарного ансамбля — Валерий Скорожонок: «Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо «Песняров». Это был солист номер один. Если бы он следил за здоровьем, мог бы еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — его слова цитирует lenta.ru.

Леонид Борткевич работал в «Песнярах» с 1970 по 1980 и с 1999 по 2003 годы — с его именем прочно связывается история ансамбля. Так, его голос можно услышать в песнях «Явор и калина», «Белоруссия», «Березовый сок», «Александрина» и других.