​Организаторы первого концерта «Агаты Кристи» в Сургуте вспоминают приезд легендарной рок-группы в 1997 году

Во второй половине 1990-х, когда в стране происходили очередные экономические кризисы, привозить в город артистов было рисковым делом. Но где есть благородный риск, там всегда есть СИА-ПРЕСС. Вместе с радио Европа плюс Югра журналисты организовали приезд в Сургут звезд русского рока – группу «Агата Кристи».

«Музыканты выступали в ДК «Энергетик» — это была единственная площадка в городе, куда можно было привезти артистов, — вспоминает Наталья Самборская, в то время работавшая рекламным агентом в компании. — Мы угощали их домашней едой, никакого кейтеринга тогда и близко не было. Я приготовила фаршированные перцы, привезла их в гримерку (пока были тепленькие) и мы с коллегой Наташей Мысниковой накрыли стол. Угощения пришлись по душе всем участникам группы. Они потом даже отыскали нас через своего администратора в «Энергетике» и лично поблагодарили. По моим личным воспоминаниям – классные ребята».

Два дня в 1997 году зал дворца искусств был забит под завязку. ДК Энергетик гремел на всю округу!

Концерт «Агаты Кристи» тогда не только произвёл фурор среди ее фанатов, но и здорово выручил редакцию СИА-ПРЕСС. В стране был глубокий экономический кризис, неплатежи составляли по несколько месяцев, у компаний были огромные долги, в том числе по зарплате. СИА-ПРЕСС не исключение. И вот концерты группы «Агата Кристи» позволили редакции за два дня заработать денег, достаточных для закрытия чуть ли не полугодового долга перед работниками!

Так что к легендарной свердловской группе у сиапрессовцев особое - благодарное - отношение.

А уже сегодня публика может вновь прикоснуться к музыкальному декадансу. В 19.00 в РК «Вавилон» состоится юбилейный концерт Глеба Самойлова и & The Matrixx.

Билеты можно купить здесь.