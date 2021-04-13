В Белоярском полицейские поймали пьяного угонщика без прав

Полицейские Белоярского задержали 23-летнего жителя Омской области, который угнал «Ниву», чтобы уехать домой.

Об угоне автомобиля в дежурную часть сообщил владелец внедорожника. Машина стояла во дворе, была открыта, ключи находились в салоне автомобиля. Стражи порядка ввели план «Перехват», вскоре автомобиль был найден на выезде из города.

«Злоумышленником оказался житель Омской области 1998 года рождения, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек временно проживал в Белоярском и на угнанной машине решил отправиться домой в Омскую область. Ко всему прочему, у него никогда не было водительского удостоверения», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Белоярскому району.

Сейчас молодой человек задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.