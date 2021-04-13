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​Завтра в Сургуте будут хором петь песни «Агаты Кристи»

В городе выступит Глеб Самойлов – один из основателей легендарной рок-группы «Агата Кристи»

​Завтра в Сургуте будут хором петь песни «Агаты Кристи»
Тысячи сердец поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика творчества Глеба Самойлова… Фото: life.ru

14 апреля в РК «Вавилон» состоится концерт Глеба Самойлова & The Matrixx. Музыкальная программа посвящена 50-летию артиста. Напомним: 4 августа 2020 года темному принцу русского рока – Глебу Самойлову – исполнилось 50!

Танцпол ночного клуба взорвется впервые за долгое время. Можно будет не только услышать, но и спеть в унисон любимые композиции «Агаты Кристи», прочувствовать энергию творческого наследия одной из популярнейших групп 90-х.

«Глеб Самойлов представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковер-вертолёт», «Опиум для никого», «Черная луна», «Москва-река», «Вольно!», но и диковинные раритеты, которые так давно не исполнялись в живую», - обещают организаторы долгожданного концерта в Сургуте ООО «Мастерская событий».


Стоимость билетов: от 2000 рублей.
Начало концерта: 19.00.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 224, комментариев: 0
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