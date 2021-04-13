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​Безработная молодежь в России пандемию не заметила

Пандемия коронавируса не повлияла на показатели молодежной безработицы в РФ

​Безработная молодежь в России пандемию не заметила
Фото: pixabay.com

Как были без работы, так и остались: российская молодежь, по большому счету, не заметила какого-то негативного влияния пандемии коронавируса на свой статус. Речь идет именно о безработных, сообщает сегодня «Коммерсантъ», изучивший данные совместного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС.

«Если в январе уровень безработицы среди россиян в возрасте 15–24 лет составлял 15,9 процента, то уже в апреле, первом месяце с момента введения противоэпидемических ограничений, он вырос до 19,7 процента», — отмечают авторы мониторинга, объясняя скачок тем, что первыми пострадавшими от эпидемии и введенной самоизоляции стали сферы, в которых трудится именно молодежь: общепит, спортивные организации, досуговые учреждения и т.п.

Уровень молодежной безработицы рос до июля — тогда он составил 21,3 процента, после чего начал снижаться. К концу 2020 года он достиг показателя 16,9 процента.

Так же себя вел показатель и общей безработицы — к декабрю 2020 года он вернулся практически к докризисным показателям, однако пик прошел не летом, а по его завершению.

О том, как молодой специалист может обеспечить себе небольшой пассивный доход, читайте сегодня на siapress.ru — мы готовим материал об одном конкретном примере самозанятости.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 154, комментариев: 0
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