Лишь каждый десятый россиянин получил квартальную премию

Небольшая прибавка к заработку — квартальная премия сегодня для большинства россиян недоступна. По данным исследования портала «Работа.ру», за первый квартал 2021 года дополнительное вознаграждение получили только десять процентов сотрудников из принявших участие в опросе пяти тысяч человек.

Причем более половины из получивших заявили о небольшом размере премии — она не превысила десяти тысяч рублей. 19 процентов получили около 20 тысяч, 12 процентов — до 30 тысяч, и 18 процентов рассказали, что размер премии превысил 30 тысяч рублей.

«Чаще всего премии по итогам первого квартала получали сотрудники сферы производства и промышленности — ее отметили 18 процентов опрошенных, — говорят представители сервиса «Работа.ру». — Еще восемь процентов респондентов получили премию, работая в отрасли транспорта. По семь процентов участников исследования отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также отрасли образования и медицины. По шесть жителей России получили премии от работодателей из отраслей IT и строительства, а пяти процентам респондентам заплатили премию в сфере охраны».

Самые обделенные — работники ритейла, ресторанного бизнеса, а также маркетинга, рекламы и PR: среди них премиями оказались отмечены только два процента.