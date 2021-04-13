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​Мобильные рекорды: Югорчане и Ямальцы попали в ТОП-5 самых общительных жителей России

Главные любители поговорить во всем мире живут на юге, а в России — на севере

​Мобильные рекорды: Югорчане и Ямальцы попали в ТОП-5 самых общительных жителей России

Югорчане и Ямальцы вошли в ТОП-5 самых коммуникабельных жителей России, уступив в разговорчивости только абонентам в Карачаево-Черкесской Республики, Мордовии и Тольятти. Такими данными поделились аналитики МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенную информацию пользователей к Международному дню смеха.

По данным американских психологов, в регионах с более мягким климатом, где нет резких перепадов температур, вырастают и живут более общительные люди. Но, пользователи МегаФона эту гипотезу не подтверждают. По данным оператора, среди территорий всей Российской Федерации именно на севере в Югре и на Ямале живут главные любители поговорить. В среднем в месяц здесь абонент проводит за телефонными переговорами на треть больше времени чем, например, свердловчанин. Жители севера также на 40% больше общаются по мобильному, чем челябинцы. Отметим, что независимо от региона, в зимние месяцы количество мобильных звонков абонентов значительно увеличивается.

Отличились северяне и в sms-рекордах: за последний год к показателям по максимальному количеству отправленных сообщений ямальцев и югорчан приблизились только жители Республики Коми.

По данным МегаФона, в Югре и на Ямале мужчины проводят за телефонными беседами практически только же времени, что и дамы. В среднем за сутки в этом году мужчины говорят по мобильному всего на 4 минуты меньше, чем женщины. При этом, молодые люди уверенно лидирует и по онлайн-общению. В Интернете представители сильного пола тратят на 20% больше трафика.

Связисты также отметили, что судя по мобильным биоритмам пользователей в ХМАО и ЯНАО больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков, как и интернет-сессий в сети оператора возрастает двукратно в сравнении с утренними часами.

«То, что еще вчера могло показаться мифом – сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними и наши привычки. Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий – независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета, и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни», - резюмировали аналитики МегаФона.


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Сегодня в 11:47, просмотров: 124, комментариев: 0
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