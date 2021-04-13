Поздравление Госдепа с Днем космонавтики возмутило главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина

«Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут», — так отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на поздравление Госдепа с Международным днем космонавтики. Пост в твиттере цитируют «Известия».

Поводом для него послужил пост на Facebook, в котором американцы, поздравляя с Днем космонавтики, умудрились не только не упомянуть имя первого космонавта (для тех, кто забыл, — Юрия Гагарина), но и проиллюстрировать текст фотографией американского астронавта.

Также в твиттере отметился глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: «День — международный, а достижение — наше, нашей страны, наших ученых. Но сказать: «Первого человека в космос отправил СССР» — так сказать Госдеп не может себя заставить. Просто не может», — сказал он.

Госдеп раскритиковало и посольство РФ в США, которое заявило о «беспамятстве» внешнеполитического ведомства. Дипломаты напомнили: «Генеральная ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А. Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли».