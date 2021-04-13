Потепление климата в России ускорилось в последние годы

Россия все теплее — темпы прироста температуры воздуха в стране выше среднемировых. Об этом сегодня со ссылкой на директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимира Катцова пишут «Ведомости».

«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений [средней температуры]», — говорит Катцов об источниках для таких заявлений. По этим данным, «существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать».

Дальнейшее потепление климата может привести к деградации вечной мерзлоты и сокращению морского льда в арктическом регионе.

Заявления российских синоптиков в целом соответствуют прогнозам их китайских коллег — ранее ученые заявили, что уже к 2100 году лето в Северном полушарии может увеличиться до полугода, а зима сократится до двух месяцев.