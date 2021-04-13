Вора в законе Альберта Рыжего убили в московском фитнес-клубе прямо на глазах у посетителей

Дерзкое заказное убийство произошло накануне в Москве: киллер пришел в фитнес-клуб «Алые паруса» и, не таясь, убил вора в законе Альберта Рыжего, который в этот момент занимался на одном из тренажеров.

Видеозапись убийства опубликовало издание BAZA в собственном телеграм-канале.

По данным Следственного комитета, киллер выстрелил в жертву несколько раз из пистолета-пулемета и скрылся, при этом он никак не маскировался — попал на камеры видеонаблюдения и «не стеснялся» посетителей спортзала. Сейчас его разыскивают.

Альберта Рыжего называют первым вором в законе, который был отпущен из тюрьмы условно досрочно (это произошло в марте этого года).