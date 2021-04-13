Новые выпуски реалити-шоу «Дом-2» будут выходить на телеканале Ю

Обновленный «Дом-2» вернется в телеэфир уже в апреле — об этом сообщил телеканал Ю, в эфире которого и будет выходить скандальное реалити-шоу.

Вокруг перезапуска программы уже начались скандалы: выяснилось, что в новой инкарнации «Дому-2» придется обойтись без своей главной звезды Ольги Бузовой. Теледива отказалась от почетной участи вести шоу и осталась на родном для нее канале ТНТ (напомним, что в течение всей своей истории «Дом-2» выходил именно здесь). Некоторые инсайдеры говорят, что Бузова отказалась якобы не по своей воле: так, StarHit пишет, что ТНТ уговорил ее не принимать предложения нового вещателя, поскольку звезда прочно ассоциируется с брендами «Дом-2» и ТНТ, и вести реалити-шоу на другом канале — это уже перебор. Взамен Бузовой якобы предложили не то деньги — порядка 30 миллионов рублей, не то новые проекты на ТНТ, разработанные специально под нее.

Заметим, что ранее основатель «Дома-2» телепродюсер Валерий Комиссаров обращался к ТНТ с предложением выкупить у него реалити-шоу, чтобы возродить на другом канале. Судя по всему, переговоры окончились ничем, потому что Комиссаров негативно отзывается об идее запустить шоу на телеканале Ю в апреле. Он даже предрек быстрое закрытие шоу — до сентября этого года, а то и ранее.