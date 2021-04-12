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​У тюменцев, перенесших коронавирус, появилось больше возможностей для восстановления

В тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре открылось отделение медицинской реабилитации ковид-пациентов

​У тюменцев, перенесших коронавирус, появилось больше возможностей для восстановления
Фото: Анастасия Ергина

У жителей Тюмени, перенесших коронавирус, появилось больше возможностей для восстановления после болезни. Отделение медицинской реабилитации для пациентов, перенёсших COVID-19 и другие заболевания, открылось в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре.

«Специалисты осуществляют комплексный подход к восстановлению физического и психологического здоровья пациентов, перенёсших заболевания дыхательной системы, в том числе новую коронавирусную инфекцию, имеющих хронические патологии — сердечно-сосудистые и онкологические заболевания», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В отделении работают врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-рефлексотерапевт. Оно оборудовано новыми аппаратами для физиотерапии и тренажёрами, зал ЛФК оснащён балансировочными платформами, фитболами и другим инвентарём для лечебной гимнастики, соответствующим современным стандартам.

«Пациенты могут пройти реабилитацию в новом отделении за счёт средств обязательного медицинского страхования по направлению терапевта, кардиолога, онколога или пульмонолога из поликлиники, а также по направлению специалистов центра амбулаторной онкологической помощи и кардиологического центра ГАУЗ ТО «МКДЦ», - добавили в департаменте.

Анастасия Ергина


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12 апреля в 10:31, просмотров: 152, комментариев: 0
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