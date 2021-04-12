В Ишимском районе вернулась к обычной работе диагностическая служба на колесах

В Ишимском районе возобновила работу передвижная медицинская служба Областной больницы №4. Медицинские комплексы совершили уже 20 выездов, было обследовано 825 человек на флюорографе и 290 на маммографе.

«С марта флюорографическая и маммографическая установки на базе автобусов ПАЗ курсируют по селам и деревням Ишимского района. График выездной бригады утвержден заранее, население информирует местный фельдшер ФАПа или же глава сельского поселения. Напомним, что диагностические передвижные комплексы приобретены в 2020 году на средства областного бюджета по региональной программе развития системы первичной медико-санитарной помощи. Они способствуют повышению качества и доступности медпомощи на селе – одной из основных задач нацпроекта «Здравоохранение», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.