В Тюмени в 2021 году завершат реконструкцию церкви Спаса

В 2021 году на реализацию региональной госпрограммы «Сохранение и использование объектов культурного наследия» в Тюменской области запланированы расходы в сумме более 145 миллионов рублей. Об этом рассказала председатель областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева на онлайн-заседании президиума областного правительства.

«В плане на 2021 год – окончание реставрации церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени, а также завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске», – отметила Анна Базилева.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что сохранение и реставрация объектов культурного наследия имеют огромное значение для всех жителей региона: «Старинные здания и храмы хранят живую историю Тюменской земли, делают регион более интересным и привлекательным для гостей, дают нам возможность воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к нашим традиционным ценностям».

В 2020 году региональную программу было выделено 255 миллионов рублей. «В Тюмени выполнен весь комплекс работ по восстановлению живописи в Троицком монастыре, завершена реставрация круглой Всехсвятской церкви на улице Свердлова и «Дома Брюханова» на улице Республики. Три исторических дома в центре областной столицы воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них приобретены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе – мечеть в деревне Иртышатские Юрты», - рассказали в пресс-службе главы региона.

Сегодня в Тюменской области насчитывается почти две тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70 процентов из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.