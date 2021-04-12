Тюменский «Градостроитель» перешел к обычному режиму работы

В Тюменской области закрыли первый обсерватор России – санаторий «Градостроитель» возвращается к обычному режиму работы. В ближайшую неделю здесь будет проведена санитарная обработка.

«Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях», - отметили в региональном оперативном штабе.

«Градостроитель» первым в России принял граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в Ухане. Это произошло 5 февраля 2020 года. Тогда за 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19.

В Тюменской области продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1000 коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20 процентов.