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​Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца

Россиянам закрыли Турцию и Танзанию с 15 апреля до 1 июня

​Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца
Фото: pixabay.com

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и прекращает перелеты в Танзанию с 15 апреля до 1 июня. Такое решение принято оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в Стамбул будут выполняться только два рейса в неделю из Москвы и обратно. Перелеты из остальных аэропортов России во все пункты назначения Турции, включая Анталью будут прекращены.

Российские власти рекомендовали туроператорам приостановить формирование и продажу туров по указанным направлениям. Россияне, находящиеся на отдыхе в этих странах, вернутся по плану. Остальным, купившим путевки на даты действия ограничений, посоветовали перенести сроки туров.


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12 апреля в 22:35, просмотров: 172, комментариев: 0
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