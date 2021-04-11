Дмитрий Песков раскрыл тему ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию

В Кремле рассказали, о чем будет ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. В 2021 году российский лидер будет говорить о мерах поддержки по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1». А 8 апреля Путин заявлял, что в послании будут обозначены ориентиры социально-экономического развития России и преемственность целей.

Песков отметил, что сейчас идет период выхода из посковидного кризиса, и насколько он затянется, пока неясно. «Но выходить [из кризиса] надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место. <…> И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки», — цитируют представителя Кремля «Известия».

Добавим, послание ФС намечено на 21 апреля. Мероприятие пройдет в очном режиме.