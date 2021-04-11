Российские власти могут ограничить авиасообщение с Турцией на месяц

С 12 апреля Россия может ограничить авиасообщение с Турцией. Пока планируется ввести запрет на месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс РФ и двух крупнейших туроператоров.

Полностью прекращать авиасообщение с Турцией, как в случае с Великобританией, Россия не собирается. «Ограничения могут коснуться чартерных и регулярных рейсов, но не затронут грузо-пассажирские, «вывозные» рейсы», – говорится в сообщении. Кроме того, оперштаб по борьбе с коронавирусом подумывает вернуть двухнедельный карантин для пребывающих из Турции.

Такие меры связаны со вспышкой COVID-19 в курортной стране. За последние несколько недель заболеваемость там выросла в 3,5 раза. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Турция сейчас стала каналом для ввоза в РФ новых штаммов коронавируса.