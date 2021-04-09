В возрасте 99 лет скончался принц Филипп

В Великобритании траур: скончался муж британской королевы Елизаветы II, принц Филипп. «Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщила сегодня пресс-служба королевской семьи в Twitter. Причины смерти не сообщаются.

Соболезнования Елизавете II успел выразить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «От лица всей нации, всего королевства мы благодарим принца Филиппа за его выдающуюся жизнь и работу».

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего сотого дня рождения. 16 февраля Филипп попал в больницу. Тогда сообщалось, что поводом для госпитализации была инфекционная болезнь, не связанная с коронавирусом. Притом и Филипп, и Елизавета II были привиты от COVID-19.

Около месяца назад принцу Филиппу провели обследование, связанное с болезнью сердца. Спустя два дня он перенес операцию на сердце. Через две недели супруга британской королевы выписали из больницы.