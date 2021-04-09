ФАС по поручению Путина изучит причины роста цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку роста цен на жилье в регионах России. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

По официальным данным, в среднем по стране цена недвижимости выросла на 12 процентов. Путин уточнил, что программа льготной ипотеки и увеличение общего объема выданных кредитов сыграли заметную роль. «Мы с вами это обсуждаем постоянно, и мы говорили и на совещаниях об этом, указали и на проблемы роста цены. Но это не просто рост цены, а такой существенный рост», - цитирует президента РИА «Новости».

Ранее сервис «Дом.Клик» опубликовал статистику за март, из которой следует, что в Ханты-Мансийске цены на новостройки за месяц выросли на 56 процентов, а в Сургуте – на семь процентов.