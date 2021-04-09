«Даже и не знал, что Сургут - такой приятный город», - Илья «Мэддисон» о Сургуте

Московский стример оценил благоустройство Сургута в игре Geoguessr. Российский видеоблогер, стример, помощник депутата Госдумы от ЛДПР Илья «Мэддисон» Давыдов «погулял» по виртуальному Сургуту в игре «Geoguessr».

Цель игры – пройдясь по случайно выбранному участку дороги в России, угадать, где он расположен. «Уровни» представляют из себя трехмерные панорамы из реальных снимков городов, сел и дорог.

«Город ухоженный. мы не видим здесь разрухи, уныния. Очевидно, что это город нефтяников», - тут же заметил стример, озираясь на перекресток Ленина – Энтузиастов.

«Ля! Это что, стадион какой-то? Да, очень похоже на стадион. Ну, это может быть еще и ТЦ, потому что в наше время не поймешь, где ТЦ, а где – стадион…», - попытался блогер отгадать назначение здания офиса Сургутнефтегаза на Кукуевицкого, 1. -Нет, это не ТЦ и не стадион. Непонятно, что».

Следующим впечатлением летсплеера стало то, насколько город «зеленый» - снимки города были сделаны летом: «Абсолютно нет деревьев, что удивительно. Но при этом создается впечатление зеленого города».

Проходя по кольцу у Молодежного сквера, видеоблогер приметил разноцветные флажки, украшающие придорожные столбы: «Такое чувство, что какой-то праздник был. Майские праздники, наверное».

Следом стример обратил внимание на свисающие над дорогой столбы, на которых, по-видимому, должны были висеть светофоры. Их он назвал «местной триумфальной аркой».

«А еще говорят, все деньги нефтяные в Москву идут. Ля, как разжились! Я сижу тут в Москве, и недополучаю своих барышей, между прочим», - позавидовал Мэддисон благоустройству Сургута.

Окончательно нефтяную столицу Югры он угадал по автомобильной рекламе: «”Профессионал тонировка” – да, это явно Сургут».

А вот баннеры с объявлениями на балконах привели интернет-звезду в недоумение: «Ну, нормально здесь, кстати. Хотя… все почему-то хотят продать здесь квартиры».

В целом впечатление у видеоблогера осталось приятное: «Сравнить с Химками или Лобней - уровень жизни тут уже достаточно высок. Мне нравится».

Однако уровень с Сургутом обзорщик игр все-таки проиграл. Всему виной – длина проспекта Ленина: находясь на пересечении улицы Энтузиастов и Ленина, стример указал перекресток Ленина и Профсоюзов, и «промахнулся» на 700 метров. «Я даже и не знал, что Сургут - такой приятный город», - отметил он напоследок.

Однако на этом приключения в Югре не закончились: последним уровнем игры стала одна из пригородных дорог Сургута. «”Куст 200. Сургутзеленхоз”. Опять Сургут! Все, я обещаю, что больше не забуду, где он находится. У меня он теперь будет в подкорках», - заявил стример. -«“Куст 201”… “Куст 111”… Что за “Куст”? Кто из Куста, пацаны?.. “Куст” – это “километр” на “Сургутском”?».

В итоге стример решил ориентироваться по «лужам» - так он назвал многочисленны озера на карте. «Вижу рядом ”лужу” какую-то, сейчас посмотрю с какой стороны Сургута больше “луж” – туда и ткну». Промахнулся блогер на 20 километров.