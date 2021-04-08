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«Вектор» готовит вакцину «два в одном» от гриппа и коронавируса

В России идет тестирование комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

«Вектор» готовит вакцину «два в одном» от гриппа и коронавируса
фото: siapress.ru

В скором времени в России могут появиться новые вакцины. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ведет разработку препаратов от коронавируса помимо «ЭпиВакКороны» - рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра Ринат Максютов.

По словам главы научного центра, сейчас ведется исследование комбинированной вакцины, которая защитит привитого от коронавируса и гриппа одновременно. Препарат сейчас тестируют на животных.

Также в «Векторе» ведется разработка вакцины в виде капель для носа. Состав вещества останется примерно таким же, как в «ЭпиВакКороне», но иммунитет будет создаваться на слизистых оболочках, через которые обычно и происходит заражение.

Говоря об «ЭпиВакКороне», Максютов подчеркнул, что в случае необходимости, эту вакцину можно будет оперативно модернизировать: «Если вдруг случится так, что вирус мутирует и в тех участках, откуда мы выбирали наши пептиды, возникнет мутация и нам нужно будет обновить вакцину, то на актуализацию состава вакцины потребуется не больше одного дня». Однако, по словам ученого, для самой наработки пептидов, проведения исследований и выпуска вакцины потребуется время.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 174, комментариев: 0
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