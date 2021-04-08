Один экс-градоначальник Сургута сменяет другого?

В данный момент бывший глава Сургута, а ныне замгубернатора Югры Вадим Шувалов, подает документы на внутрипартийные голосования по выдвижению в Государственную думу. На выборы он идет по 223 округу – по нему же ранее избирался другой экс-градоначальник экономической столицы ХМАО Александр Сидоров.

По имеющейся информации действующий депутат Госдумы Александр Сидоров уходит на пенсию по собственному желанию, в кулуарах поговаривают, что он устал от политической деятельности и хочет отдохнуть.