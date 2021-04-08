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​В Тюменской области почти 10 тысяч многодетных семей получили земельные участки

Названы муниципалитеты-лидеры Тюменской области по предоставлению участков многодетным семьям

​В Тюменской области почти 10 тысяч многодетных семей получили земельные участки
Фото: pixabay.com

В Тюменской области продолжает действовать программа предоставления земельных участков многодетным семьям. С 2011 года был выдан 9 161 участок. В этом году землю получили 116 семей.

«В 18 муниципальных образованиях уровень обеспеченности семей участками составляет от 95 до 100 процентов. Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 3 071 участок общей площадью более 2,5 млн квадратных метров, Тюменский район — 1 226 (более 1,2 квадратных метра), Заводоуковский городской округ — 700 (около 657 тыс. квадратных метров) и Ялуторовск — 496 участков (около 410 тыс. квадратных метров)», - рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений региона.

Кроме того, многодетные семьи региона могут получить целевую выплату вместо участка. Этим правом воспользовались 192 семьи, из них 23 — в этом году. «Воспользоваться этой льготой может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на получение участка под ИЖС. Минимальная социальная выплата на семью с тремя детьми составит 323 250 рублей. На четвертого и каждого последующего ребенка будет предоставляться доплата в размере 64 650 рублей», - напомнили в департаменте.

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований представлена здесь.


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08 апреля в 09:43, просмотров: 997, комментариев: 0
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