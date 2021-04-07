Тюменские семьи поборются за звание лучшей в регионе

В Тюменской области в шестой раз стартовал Всероссийский конкурс «Семья года». За звание лучших можно будет побороться в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций».

«Основная цель конкурса — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Из года в год семьи Тюменской области проявляют активность и с удовольствием участвуют в конкурсе. Мы с гордостью отмечаем, как богата наша область на активные, спортивные семьи, чтящие семейные традиции, национальные обычаи, прививающие эти ценности своим детям. Надеемся, что в этом году тюменские семьи вновь будут отмечены на всероссийском этапе конкурса и станут победителями!», — отметила директор регионального центра «Семья» Елена Перминова.

Подать заявку на участие можно до 12 апреля, а победителей объявят уже в мае, сообщает пресс-служба департамента социального развития региона.

Организаторами конкурса являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Координаторами регионального этапа являются департамент социального развития Тюменской области и региональный центр «Семья».

Тюменцы могут получить подробную информацию в региональном центре «Семья» по телефонам: (3452) 20-10-71, 20-88-48, а жители области — в территориальных и комплексных центрах социального обслуживания населения. Положение о конкурсе опубликовано здесь.