Форум «Семья» состоится 18 апреля

В Тюменской области в пятый раз состоится форум для родителей «Семья». 18 апреля будут работать несколько площадок на актуальные темы.

«С представителями органов исполнительной власти на секции «Семья и государство» обсудим изменения в программе предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет, актуальные вопросы дошкольного и общего образования, программу «Самообеспечение», а также мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. На секции «Психология» мы будем разбираться в проблемах семейного насилия, межпоколенческих отношений, взаимоотношениях братьев и сестер и личных границах подростка в семье. А в перерыве между секциями участников будут ждать полезные бонусы», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

Участие в форуме бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Начало трансляции в 10.00. Задать спикерам вопросы можно как заранее, так и в онлайн-режиме во время выступления.