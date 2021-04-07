Тюменская команда вошла в десятку на конкурсе АСИ Rurban Creative lab

В Тюменской области начнут развивать креативный кластер при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Регион защитил свою концепцию развития на конкурсе АСИ Rurban Creative lab и вошел в топ-10 субъектов РФ, где будет вестись такая работа. Об этом на личной странице в социальной сети рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

«Задачи, которые мы перед собой ставим: разработать комплексную модель создания креативного кластера; подготовить профессиональную региональную команду по управлению кластерами и их развитию; сформировать модель системного развития креативных кластеров и вовлечение лучших экспертов креативной отрасли», - рассказал о планах заместитель губернатора.

На конкурсе Тюменскую область представляла команда, в которую вошли представители бизнеса, креативных индустрий и власти. Представленная концепция предполагает использование инструмента ревитализация зданий и площадок, которые могут получить вторую жизнь и стать источниками генерации новых смыслов и продуктов.