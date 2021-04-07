Александр Моор назвал условия для успешной реализации нацпроектов

В Тюменской области финансирование реализации национальных проектов выполняется в полном объеме. В первом квартале 2021 года этот показатель составил 18 процентов от годового плана и превысил средний уровень по стране. Об этом рассказал директор областного департамента экономики Максим Скворцов на онлайн-совещании по реализации нацпроектов, передает пресс-служба главы региона.

По графику идет работа по осуществлению нацпроектов в таких сферах, как образование, культура, занятость населения, жилье и городская среда, цифровая экономика, экология, дорожное строительство.

Александр Моор важнейшим условием успешного воплощения в жизнь национальных проектов в регионе назвал своевременную контрактацию и равномерное финансирование. Он также призвал проводить процедуры заключения контрактов и закупки максимально быстро.