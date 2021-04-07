В 2021 году к тушению пожаров в тюменских лесах привлекут 2 685 человек

В Тюменской области подготовка к пожароопасному сезону идет по плану: составлен и утвержден сводный план тушения лесных возгораний. В этом году на природных пожарах будут работать 2 685 человек и 1 169 единиц техники. Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров, которое провела заместитель губернатора Лариса Теплоухова, передает пресс-служба главы региона.

В Уватском и Казанском районах будут организованы учения. На данный момент уже сформирован план профилактической работы с местным населением, в круглосуточном режиме функционируют региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, службы лесничеств. Кроме того, для предотвращения неконтролируемого распространения природных пожаров и перехода огня на лесные насаждения подготовлен реестр лиц, владеющих и распоряжающихся участками, прилегающими к лесам. На них будут обустроены более 2,5 тысячи минерализованных полос.

Ранее губернатор Александр Моор в докладе полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву отметил: «В регионе разработан план тушения лесных пожаров. Заключены все необходимые соглашения с заинтересованными сторонами. Разработаны и утверждены маршруты авиационного и наземного патрулирования. Проводится работа по запуску системы видеомониторинга. В начале апреля в северной и южной зоне планируется проведение двух полевых межрайонных учений по тактике тушения лесных пожаров с участием подразделений всех заинтересованных сторон».