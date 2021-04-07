Пруд, место для прогулок с детьми и собаками: Тобольск получит новое общественное пространство

В Тобольске восстановят Аптекарский сад. Инициативу жителей города поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Проектная документация нового общественного пространства готова и прошла государственную и историко-культурную экспертизы.

«В саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак. В результате реконструкции на территории будет восстановлен пруд. А еще в Аптекарском саду, как и 200 лет назад, высадят лекарственные растения», - рассказал глава региона на личной странице в соцсети.

Он подчеркнул, что Аптекарский сад – исторически важное место для Тобольска. Сейчас город развивается как культурный центр.

«Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Сохраняется исторический смысл объектов, но при этом они становятся комфортными. Теперь очередь Аптекарского сада. Опыт Тюмени показывает: такие площадки, как экопарк «Затюменский» и Гилевская роща, не просто преображают городское пространство, они наполняют его новым смыслом. Убежден, что в Аптекарском саду будет интересно жителям, туристам и гостям Тобольска», - добавил Александр Моор.