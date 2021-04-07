В Сургуте под суд пойдут торговцы нелегальным алкоголем

В Сургуте прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о реализации немаркированного алкоголя. На скамью подсудимых сядут двое местных жителей, которые торговали паленкой с марта по декабрь 2020 года.

«Сотрудниками полиции изъято более 25 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость спиртосодержащей жидкости составила более пяти миллионов рублей. Кроме того, использование ими чужих товарных знаков причинило их правообладателям ущерб на общую сумму свыше миллиона рублей», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Подсудимым грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Нижневартовске вынесли приговор бизнесмену, который привез в город 34 тысячи бутылок немаркированного алкоголя. Он получил условный срок – два года и три месяца.