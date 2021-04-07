Югорчанка потеряла 40 тысяч рублей, доверившись инстаграм-ясновидящей

Югорчане продолжают доверять свою судьбу лже-гадалкам из инстаграма. Жительница Югорска, потеряла 40 тысяч рублей, надеясь узнать свою судьбу. Женщина в поисках выхода из трудной жизненной ситуации, не нашла ничего лучше, чем обратиться за помощью к ясновидящей из инстаграма.

Предприимчивая предсказательница согласилась на несколько сеансов гадания, за которые в течение полугода югорчанка переводила той деньги на банковскую карту. В общей сумме женщина перевела около 40 тысяч рублей, но конечно же, желаемого результата гадания так и не принесли. Женщина обратилась в полицию.

Личность лже-ясновидящей следователи установили быстро. Ей оказалась безработная москвичка, которую уже не единожды судили по статье «Мошенничество». Будут судить и в этот раз. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.