Российским госучреждениям и компаниям ограничили доступ в Zoom

Российским государственным учреждениям и компаниям ограничили доступ к сервису онлайн-конференций Zoom. Такое решение компания Zoom Video Communications могла принять из-за санкционных рисков, пишет «КоммерсантЪ».

Информацию о запрете продавать доступ к онлайн-конференциям госкомпаниям из СНГ и России изданию подтвердил генеральный директор дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» Андрей Петренко. «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», - добавил он.

Популярность Zoom выросла во время пандемии. Сервисом активно пользовались учебные заведения и различные учреждения и компании. По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России (25% рынка).