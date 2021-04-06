ТАСС сообщил о следственной проверке песни Манижи

Следователи ГСУ СКР по Москве начали проверку песни Манижи «Русская женщина». Жалобу в органы подала АНО «Ветеранские вести», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», - цитирует агентство собеседника.

Заявители считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». Они уже обращались к главе СКР с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

Певица Манижа выиграла право представлять Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Русская женщина» (Russian woman) на зрительском голосовании, организованном Первым каналом. Однако песня и образ артистки вызвала волну критики.