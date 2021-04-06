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​Британский штамм COVID-19 рядом: свердловчанка привезла вирус из Турции

На Урале выявили первый случай заражения британским штаммом ковида

​Британский штамм COVID-19 рядом: свердловчанка привезла вирус из Турции
Фото: pixabay.com

На Урале выявили случай заражения британским штаммом COVID-19. Вирус нашли у жительницы Свердловской области, которая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта.

«По информации, полученной из ФБУН «Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора, в одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям», - рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Всего, по официальным данным, в России выявлен 81 случай заражения новым видом коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала «Известиям», что все случаи завозные.


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Сегодня в 20:32, просмотров: 187, комментариев: 0
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