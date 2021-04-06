Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей столицы России

Больше всего в «нерезиновой» готовы платить стоматологам-имплантологам — до 400 тысяч рублей в месяц – такие данные опубликовал сервис «Работа.ру». Следом идут менеджеры по продажам банковский услуг (350 тыс. рублей), няни-гувернантки с опытом работы от трех лет и менеджеры по продуктам мобильного приложения в IT-компании – им положено по 300 тысяч рублей в месяц за добросовестный труд. Замыкают рейтинг врачи-косметологи, хостес в ночном клубе и шеф-повара – 180-200 тысяч.

Ранее siapress.ru обнародовал подобный рейтинг в пределах Югры. Как и в Москве, самая высокооплачиваемая профессия связана с медициной. В нашем случае это врач-рентгенолог, который может рассчитывать на 100 тысяч рублей ежемесячно. В отличие от столицы, где к стоматологу предъявляются требования в виде пятилетнего стажа, в Югре кандидату достаточно окончить ординатуру по рентгенологии.