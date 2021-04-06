16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3802   EUR  90,1821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Москвичи зарабатывают в 4 раза больше югорчан

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей столицы России

Москвичи зарабатывают в 4 раза больше югорчан
yamalpro.ru

Больше всего в «нерезиновой» готовы платить стоматологам-имплантологам — до 400 тысяч рублей в месяц – такие данные опубликовал сервис «Работа.ру». Следом идут менеджеры по продажам банковский услуг (350 тыс. рублей), няни-гувернантки с опытом работы от трех лет и менеджеры по продуктам мобильного приложения в IT-компании – им положено по 300 тысяч рублей в месяц за добросовестный труд. Замыкают рейтинг врачи-косметологи, хостес в ночном клубе и шеф-повара – 180-200 тысяч.

Ранее siapress.ru обнародовал подобный рейтинг в пределах Югры. Как и в Москве, самая высокооплачиваемая профессия связана с медициной. В нашем случае это врач-рентгенолог, который может рассчитывать на 100 тысяч рублей ежемесячно. В отличие от столицы, где к стоматологу предъявляются требования в виде пятилетнего стажа, в Югре кандидату достаточно окончить ординатуру по рентгенологии.


нравится (15) не нравится (2)
Сегодня в 11:43, просмотров: 694, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:19
А правду говорят, что рентгенологи на работу в свинцовых труселях ходят?

«Исследования, проведенные во многих российских медицинских учреждениях, выявили, что условия работы на многих рабочих местах не оптимальны и могут вызвать нарушение здоровья медицинского и вспомогательного персонала и, иногда, приводить к профессиональным заболеваниям. Среди физических факторов, которые могут оказать существенное влияние на здоровье медицинского персонала в Российской Федерации, первое место занимает ионизирующее излучение.»
Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 12:27
Врач-рентгенолог никак не связан с излучением, т.к. даже не заходит в кабинет с оборудованием. Его дело описывать снимки.
Сергей Б Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 12:49
А вы извиняюсь рентгенологом были, потому юный пенсионер?
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дайте выспаться! 2595
  2. Ольга Богатая: «Один тьютор ничего не решит – он не панацея. Но он является таким звеном, которое помогает ребенку с РАС адаптироваться в социуме» 1749
  3. Наталья Комарова потребовала отмыть и продезинфицировать улицы городов Югры 1726
  4. ​Совет директоров АО «Аэропорт Сургут» выбрал гендиректора 1445
  5. ​Руководители развлекательных заведений Сургута обратились к главному санврачу Югры 1322
  6. Сургут до «нефтегаза» 1034
  7. ​В Югре на семь процентов выросла заболеваемость ОРВИ 897
  8. Давид Ардуханян и Дарья Эйбушитц: «Звук аплодисментов окупает все муки творчества» 817
  9. Москвичи зарабатывают в 4 раза больше югорчан 694
  10. Зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса 571
  1. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6666
  2. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 4876
  3. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4049
  4. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 3941
  5. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 3846
  6. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3625
  7. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 3463
  8. ​Вартовчане смогут летать на российские курорты прямыми рейсами 3319
  9. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3247
  10. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3010
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19502
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10374
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 10225
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9958
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9248
  6. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8380
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8204
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7828
  9. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7032
  10. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6814

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика